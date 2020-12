Eric Bailly e Richarlison em troca de mensagens após lance duro em campo

Eric Bailly e Richarlison deram esta quarta-feira o exemplo de como o futebol pode e deve ser vivido, independentemente daquilo que suceda dentro do relvado. Depois de uma partida intensa e com vários momentos 'quentinhos', os dois jogadores trocaram mensagens nas redes sociais, devido ao facto de num dos lances o defesa do Manchester United ter deixado o brasileiro do Everton queixoso a ponto de ter sido substituído e agora estar em dúvida para as próximas partidas.





"Lamento por isto. Espero que o Richarlison esteja bem", escreveu o jogador francês dos red devils numa História do Instagram, uma mensagem à qual o brasileiro dos toffees respondeu com uma mensagem privada. "Não há problema. És um defesa muito bom. Obrigado pela mensagem", escreveu Richarlison, numa troca de comentários privada que foi revelada por Bailly na mesma plataforma.