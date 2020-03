Eric Dier na mira da polícia

A ação de Eric Dier na quarta-feira, quando saltou para as bancadas após o duelo com o Norwich para defender o seu irmão Patrick, poderá deixar o defesa do Tottenham em maus lençóis tanto na vertente desportiva como na vertente judicial. É que, segundo adianta a imprensa inglesa, tanto a Federação Inglesa de Futebol como a Polícia de Londres abriram um inquérito ao sucedido nas bancadas do estádio dos spurs, algo que poderá naturalmente a ser aberto algum tipo de procedimento contra o jogador.





No que à polícia diz respeito, uma fonte das autoridades explicou ao 'Standard Sport' que as "imagens do sucedido já foram analisadas e uma investigação está em curso", sendo que até agora não foram feitas quaisquer detenções. De acordo com o 'Times', Dier já terá mesmo sido interrogado, devendo o mesmo procedimento ser feito com outras pessoas presentes na zona do ocorrido, especialmente o 'alvo' do defesa e também o seu irmão.Quanto à FA, abriu também a sua própria investigação, a qual deverá resultar na aplicação de uma suspensão ao jogador de José Mourinho, algo que o próprio encara como algo bem provável. Ao 'Daily Mail', uma fonte ligada ao ex-Sporting assumiu que Dier espera ser suspenso, ainda que em sua defesa refira que não teve outra chance para lá de intervir nesta situação.Por fim, também o Tottenham abriu igualmente um inquérito interno.