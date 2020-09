Eric Dier não esquece dérbis com o Benfica: «São os mais intensos»

Formado nas escolas do Sporting, Eric Dier é hoje uma das estrelas do Tottenham, onde é treinado por José Mourinho, mas o jogador não esquece o percurso em Portugal e, sobretudo, os dérbis com o Benfica.





O defesa esteve no programa de televisão 'A League of Their Own' onde lhe falaram da rivalidade entre o Tottenham e o Arsenal, mas Dier explicou que o duelo entre os grandes de Lisboa "é mais intenso". "Os dérbis em Portugal são mais intensos. Sentes que os adeptos podem entrar em campo, que eles podem na realidade perseguir-te..."Dier, de 26 anos, recordou também os confrontos com Diego Costa, nos tempos em que o avançado estava no Chelsea. "Sempre me diverti a jogar contra o Diego Costa. Ele é agressivo, traiçoeiro e faz sempre alguma coisa pelas nossas costas - ele dá-nos beliscões..."