Eric Dier rejeita luxos e viaja em empresa 'low cost'

Dier Dier

Eric Dier, médio do Tottenham, continua a provar que é uma figura bem peculiar no seio do desporto-rei. Numa altura em que os principais craques do futebol mundial se divertem a mostrar nas redes sociais a vida de luxo que levam, com grandes carros, grandes mansões e, já agora, grandes mulheres, o médio da formação spur é destaque pela forma humilde como viaja.

Ao invés de recrutar um jato provado para o levar de Londres até Marrocos, onde foi passar uns dias de descanso, o craque da formação liderada por José Mourinho aproveitou as habituais promoções da EasyJet e lá foi ele, como um comum mortal, no meio de comuns mortais, rumo a Marraquexe.