Eric Dier sem dúvidas: «Os melhores? Dembélé e Vertonghen...»

Eric Dier é um jogador de ideias fixas e que raramente muda de opinião. De resto, quando em 2020 meteu na cabeça que ia subir as bancadas para defender um familiar, ninguém o conseguiu travar.

Desta vez o jogador do Tottenham meteu na cabeça que os melhores jogadores com que já alinhou foram Mousa Dembélé, atualmente no Guangzhou R&F, e Jan Vertonghen, do Benfica. E nada o faz mudar de ideias, apesar de alguns recordarem que já foi colega de equipa de outras figuras de proa do desporto-rei.

"Tenho de destacar Mousa Dembélé e Jan Vertonghen, que estavam no Tottenham e são ambos mais velhos do que eu. Reconheço que eram tipos com os quais gostava de estar e que admirava pela forma como viviam a vida fora do futebol. Nada os afetava e eram extremamente humildes. O Dembele é o melhor futebolista com o qual já joguei", revelou ao 'High Performance PodCast'.

Mas atenção, Dier não está sozinho nesta avaliação aparentemente exagerada a Dembélé. Mauricio Pochettino conseguiu tirar o melhor futebol do médio quando se cruzaram nos spurs e elogiou-o por diversas vezes: "É um génio. É o tipo de jogador que coloco lado a lado com Ronaldinho, Maradona ou Okocha. É um dos mais talentosos da história do futebol."