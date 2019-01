Eriksen e Tottenham não 'renovam os votos' e Real Madrid espreita divórcio

Eriksen e o Tottenham continuam sem se entender e a renovação de contrato do médio permanece estagnada. O dinamarquês termina contrato em 2020 e a preocupação no norte de Londres já é geral: Mauricio Pochettino foi questionado sobre a situação e referiu que não sabe se o acordo está próximo. "O ditado diz que a falta de notícias é uma boa notícia, mas, neste caso, não sei se é", disse o treinador dos londrinos, à margem da vitória frente ao Cardiff (0-3) Quem não perde tempo é o Real Madrid. Os merengues vêem o dinamarquês como o substituto ideal para Luka Modric caso o croata decida sair e, noticia o 'As', podem mesmo avançar com uma proposta de 45 milhões de euros para persuadir o Tottenham a encetar negociações por um ativo que podem perder a custo zero em 2020. Contudo, os madrilenos não estão sozinhos na corrida, uma vez que o Barcelona também está atento ao jogador.Eriksen tem contrato com o Tottenham até junho de 2020 e aufere cerca de 4,5 milhões de euros anuais. A proposta de renovação estará cifrada praticamente no dobro (8,6 milhões de euros), mas não parece ser suficiente para convencer o médio a ficar em Inglaterra.