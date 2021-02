Escândalo em Inglaterra depois de futebolistas com 21 anos terem recebido a vacina da Covid-19

Vários enfermeiros e auxiliares de saúde da cidade de Chersterfield, em Inglaterra, estão a ser alvo de insultos e ameaças por terem vacinado alguns futebolistas do clube da cidade.





Segundo a Sky Sports, os profissionais de saúde receberam vários telefonemas ameaçadores depois de ser público que três jogadores e três elementos do staff técnico do Chesterfield foram administrados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.O clube, que milita no quinto escalão do futebol inglês, justificou a vacinação destes seis indivíduos com o facto de serem pessoas "vulneráveis" e que as vacinas foram administradas para "não irem para o lixo".No entanto, de acordo com o ‘Daily Mail’, os futebolistas que receberam a vacina têm apenas 21 anos e "não pertencem a qualquer grupo de risco". A vacinação terá mesmo ocorrido à margem do conhecimento do departamento médico do clube, que terá ficado "horrorizado" quando descobriu.