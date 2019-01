Especialista garante que muitos futebolistas consomem marijuana e cocaína em Inglaterra

Um especialista em doping no desporto garantiu ao jornal 'Independent' que as chamadas 'drogas sociais' estão amplamente disseminadas entre os futebolistas em Inglaterra. Ivan Waddington, professor na Universidade de Chester, conduziu dois estudos em que jogadores admitiram, sob anonimato, consumir este tipo de substâncias e diz não entender por que razão estes atletas não são 'apanhados' em controlos antidoping."Não creio que a federação e os clubes de futebol encarem os testes antidoping com a seriedade que deviam - eles vão negá-lo, obviamente", considerou Waddington. "Nos dois estudos que realizámos, futebolistas profissionais disseram-nos que as drogas sociais estão disseminadas, as mais utilizadas são a marijuana e a cocaína."O especialista estranha, por isso, que estes casos não sejam detetados. "Não há dificuldade alguma em detetar marijuana ou cocaína num controlo. Sabemos que os futebolistas usam estas drogas, porque eles próprios nos disseram isso, então por que não estão a ser apanhados?"O jornal 'The Sun' noticiou sexta-feira que um internacional inglês foi apanhado a consumir cocaína numa festa de Natal. A federação constatou que os casos de doping no país são raros.