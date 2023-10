«Está na lista há muito tempo»: Liverpool prepara-se para atacar Musiala

O jovem Jamal Musiala, de 20 anos, é um dos grandes talentos do Bayern de Munique. O internacional alemão tem crescido muito no clube bávaro e é seguido com atenção pelos principais 'tubarões' do futebol europeu. Sabe-se agora que o Liverpool já o observa há muito tempo...

"Está na mira do Liverpool há muito tempo. E agora está aberta uma janela de oportunidade, uma vez que foi prometido ao jogador que seria o rosto do Bayern, algo que ainda não aconteceu", destaca o Bild.

Com contrato até 2026, Musiala tem agora tempo para equacionar todas as possiblidades, sendo certo e sabido que outro dos clubes interessados no seu concurso é o gigante Real Madrid.