Estádio evacuado no Derby-Cardiff

A 7ª jornada do Championship arrancou ontem com um Derby County-Cardiff City no Estádio Pride Park. Minutos antes do pontapé inicial do embate, os adeptos visitantes utilizaram petardos para acionar os detetores de incêndio, fazendo soar os alarmes do recinto e obrigando mesmo à evacuação de jogadores, treinadores e adeptos.

Em poucos minutos o recinto ficou vazio e depois de se confirmar que nada de grave tinha sucedido e que existiam condições para a partida, toda a gente pôde regressar aos respetivos lugares. Aliás, todas as pessoas que lá estava e mais umas quantas...

De acordo com a imprensa inglesa, algumas pessoas que estavam nas imediações do recinto aproveitaram o sucedido para entrar sem bilhete no meio da confusão, compondo ainda mais o estádio do Derby.

Um jogo que terminou empatado 1-1. Scott Malone marcou aos 6’ para o Derby e Robert Glatzel igualou aos 19’, de penálti.