Estado degradado de Old Trafford dificulta venda do Manchester United

O Manchester United não está num dos seus melhores momentos. Desportivamente é 8.º na Premier League com 35 pontos, a 6 dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. A oposição dos adeptos relativamente à família Glazer, os donos do clube, aumenta de dia para dia.





Só que não será fácil um novo investidor assumir as rédeas dos red devils, pois que os Glazer pedem qualquer coisa como 2,8 mil milhões de euros - segundo o Daily Mail apenas 20 pessoas no Mundo estariam em condições de fazer uma proposta desta envergadura. Mesmo assim, alguns empresários sauditas já terão tentado comprar o Manchester United, mas os Glazer não querem vender a totalidade do clube.Além disso, os novos investidores que chegassem teriam também de fazer obras em Old Trafford. O estádio, que data de 1909, precisa de uma grande reforma, estimada pelo Daily Mail em 240 milhões de euros. A obra aumentaria a lotação de 75 para 90 mil espetadores, mas como a bancada sul tem uma estação de comboio logo atrás, o aumento das bancadas teria de ser feito em altura, o que aumenta por si só os custos da obra...