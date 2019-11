Este Manchester United de Solskjaer é o pior dos últimos 33 anos

A derrota de hoje com o Bournemouth, por 1-0 , veio agravar a crise do Manchester United e estabelecer um novo recorde negativo do clube neste milénio. Para encontrar um pior arranque de campeonato nos red devils é preciso recuar à temporada 1986/87. Nessa época o Manchester United somava apenas 11 pontos à 11ª jornada da liga inglesa, hoje leva 13.Ole Gunnar Solskjaer já não consegue disfarçar o incómodo pelo mau momento e foi claro após a quarta derrota da época na Premier League. "Se queres ficar no top-4 este é o tipo de jogos que tens de ganhar, foi um grande percalço para nós", admitiu o técnico à BBC.O Manchester United já está a 15 pontos do líder Liverpool, que ainda joga a esta hora, e a seis do quarto lugar, o último de acesso à luta por um lugar na Liga dos Campeões. Ole Gunnar Solskjaer tem sido cada vez mais contestado pelos adeptos do United.Até ao momento a direcção do clube tem ‘segurado’ o norueguês, falta perceber como vão reagir a mais esta surpreendente derrota. No ano passado, o Manchester United de José Mourinho já somava mais sete pontos na Premier League por esta altura, mesmo assim o técnico português foi despedido um mês depois.