Estrela do Man. United pode estar a caminho do City: ingleses falam em transferência "espantosa"

O Manchester City está a preparar, segundo o 'Sunsport', uma das grandes surpresas no mercado de verão. A formação comandada por Pep Guardiola quer contar com Paul Pogba, médio que representa o grande rival dos citizens: o Man. United.O francês parece estar mesmo de saída de Old Trafford após uma 'estadia' de seis anos na qual não se afirmou. O Man. City, por outro lado, procura uma alternativa para a saída de Fernandinho, um dos capitães, que já revelou que não vai seguir na equipa para a próxima temporada.A mesma fonte explica que o Man. City está em contacto com a agência de Pogba, que era liderada por Mino Raiola - que morreu no passado dia 30 de abril -, e que, coincidentemente, também representa Haaland, avançado norueguês que deverá estar muito perto de representar a formação de Guardiola Pogba, recorde-se, chegou ao Man. United em agosto de 2016, proveniente da Juventus, por uma verba a rondar os 105 milhões de euros.