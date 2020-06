Estrela do Watford deu festa na sua mansão e o clube investiga o caso

O avançado Andre Gray desafiou as regras do confinamento ao promover uma festa de aniversário na sua mansão, onde segundo o 'The Sun' estiveram 20 pessoas.





O jogador do Watford, que namora com a cantora Leigh-Anne Pinnock, das Little Mix, completou 29 anos na última sexta-feira e convidou alguns amigos para celebrar.O clube, que hoje defronta o Southampton, está a investigar o incidente, pois as regras impõem que por causa do novo coronavírus os ajuntamentos não podem exceder as seis pessoas.Os amigos do jogador confraternizaram e jogaram futebol no jardim da mansão. Andre Gray partilhou vídeos das festividades no instagram, que entretanto foram apagados, onde se via os convivas sentados muito perto uns dos outros.A festa do avançado ocorreu apenas algumas horas depois de aos jogadores terem sido testados, por causa do jogo de hoje.O seu companheiro de equipa, Domingos Quina, de 20 anos, estava entre os convidados.