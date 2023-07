Estrela do Wrexham deixa jogo frente ao Man. United com pulmão perfurado: treinador furioso

O particular que o Manchester United realizou na última madrugada com o Wrexham, na Califórnia, ficou marcado pela grave lesão de Paul Mullin, num choque com o guardião dos red devils. A estrela do clube galês saiu do campo com oxigénio, foi encaminhado para o hospital e mais tarde soube-se que havia perfurado um pulmão.O treinador do Wrexham não escondeu a sua irritação relativamente com o guardião do United, Nathan Bishop. "Para ser honesto, estou furioso. Foi desajeitado e imprudente num jogo de pré-temporada e não estou nada feliz com isso. Não vi o guarda-redes e provavelmente é melhor ele afastar-se de nós por enquanto, porque não estamos muito felizes", atirou Phil Parkinson, depois da vitória, por 3-1. "O Paul Mullin é o nosso talismã. A forma como os companheiros responderam foi fantástica. É isto que se quer num grupo, resiliência e união."O treinador do United - que surgiu com uma equipa de reservas e nem contou com Erik ten Hag no banco - defendeu o guarda-redes. "Faz parte do jogo, ninguém quer ver este tipo d elesões. Ele fez-se ao lance de forma honesta", disse Travis Binnion.Bishop, por sua vez, pediu desculpas: "Quero expressar as minhas sinceras desculpas ao Paul Mullin. Foi um genuíno incidente, sem qualquer intenção maldosa. Desejo-te uma recuperação rápida e espero que voltes aos golos o mais rapidamente possível."