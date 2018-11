Estudo diz que em Inglaterra há mais lesões graves por campeonatos não pararem no inverno

Um estudo de uma universidade sueca, publicado pelo 'British Journal of Sports Medicine', conclui que os jogadores da Premier League e do Championship estão mais sujeitos a lesões graves do que nos restantes campeonatos europeus, porque não têm pausa de inverno."Os clubes que não descansam no inverno têm maior incidência de lesões graves durante e depois dos dias em que as restantes equipas cumprem um período de paragem", pode ler-se.O estudo, que acaba por suportar a intenção da Premier League e da federação de inglesa de implementar uma pausa no inverno a partir da próxima época, explica que a maior incidência de lesões nessa fase não se deve apenas aos treinos e aos jogos, mas também ao clima.A partir de 2019/20 os clubes da Premier League vão descansar durante 13 dias, entre janeiro e fevereiro. Já no Championship (a segunda divisão) não sofrerá alterações.