Everton atrasa-se na corrida aos lugares europeus após ser surpreendido em casa

O Everton atrasou-se este domingo na luta pelos lugares de acesso às competições europeias da próxima temporada, ao ser surpreendido em casa pelo lanterna-vermelha Sheffield United, por 1-0, no fecho da 36.ª jornada da Premier League.

Um golo de Daniel Jebbison, logo aos sete minutos, ditou o desaire do conjunto orientado por Carlo Ancelotti, que lançou o médio internacional português André Gomes para os derradeiros minutos da partida em Goodison Park.

Com a derrota, o Everton mantém-se no oitavo posto, com 56 pontos, menos três do que West Ham e Tottenham, que ocupam o sexto e sétimo lugares, ambos com 59.

Fora do alcance dos toffees ficou o rival Liverpool, quinto, com 63 pontos, que sofreu para vencer o também já despromovido West Bromwich, por 2-1, numa partida em que o guarda-redes Alisson foi o herói improvável dos reds.

A duas rondas do final, o Liverpool continua na luta por uma das vagas de acesso à Liga dos Campeões, com apenas menos um ponto do que o Chelsea (64), quarto e finalista da Liga dos Campeões, e menos três face ao Leicester (66), terceiro.

Logo atrás dos reds surge o Tottenham, que subiu ao sexto lugar, após vencer por 2-0 na receção ao Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que apostou de início nos portugueses Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Vítor Ferreira e Fábio Silva, e ainda lançou Rúben Neves no segundo tempo.

No primeiro encontro do dia, o Crystal Palace (13.º) venceu por 3-2 na receção ao Aston Villa (11.º), com Christian Benteke, Wilfried Zaha e Tyrick Mitchell a assinarem os tentos dos eagles, depois de John McGinn e Anwar El-Ghazi terem colocado os villans por duas vezes na frente.