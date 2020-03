Everton colocou jogador de quarentena e no mesmo dia guarda-redes da equipa foi ao boxe

A imprensa inglesa noticia este domingo que Jordan Pickford, guarda-redes do Everton, foi visto num evento de boxe, onde estavam centenas de pessoas, poucas horas depois de a equipa ter anunciado que toda a equipa ia entrar em quarentena por um elemento do grupo ter revelado sintomas compatíveis com a infeção pelo novo coronavírus.





O jogador, que partilha o balneário com o português André Gomes, foi visto em Durham sexta-feira à noite, juntamente com mulher, muito divertido e a beber cerveja.O Everton anunciou que toda a equipa ia entrar em quarentena, mas depois explicou que apenas o jogador afetado ficaria em isolamento total. No entanto, a presença de Pickford num evento que juntava centenas de pessoas não deixou de surpreender os adeptosConta o jornal 'The Sun' que o guarda-redes foi visto a esfregar a cara e a colocar os dedos na boca.Mais tarde o jogador explicou que teve autorização do pessoal médico do Everton para assistir ao combate.