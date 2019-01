Everton de Marco Silva avança na Taça de Inglaterra

O Everton, orientado pelo português Marco Silva, qualificou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, ao vencer por sofrido 2-1 o Lincoln City, do quarto escalão, enquanto o Chelsea bateu o Nottingham Forest, por 2-0 A jogar em casa, a formação comandada pelo técnico português construiu o resultado em dois minutos, com golos do jovem Lookman, aos 12', e do brasileiro Bernard, aos 14', tendo Michael Bostwick reduzido para o líder da League Two, aos 28'.O médio internacional luso André Gomes começou o jogo no banco de suplentes do Everton, mas acabou por ser lançado por Marco Silva após o intervalo, para o lugar de Tom Davies, numa partida em que os toffees sofreram muito para seguir em frente.Já o Southampton, com o internacional português Cédric Soares de início, desperdiçou uma vantagem de dois golos e deixou-se empatar a dois golos com o Derby County. Nathan Redmond marcou duas vezes para os Saints, mas Jack Marriott e Tom Lawrence repuseram a igualdade e obrigaram à disputa de um encontro de desempate.Fora da quarta eliminatória ficou o primodivisionário Cardiff, que perdeu por 1-0 no reduto do Gillingham, formação que atua na League One.Por fim, o West Ham, com o português Xande Silva a titular, também se apurou para os 16 avos de final, ao vencer na receção ao Birmingham, do Championship, por 2-0, enquanto o Brighton foi a Bournemouth vencer por 3-1 e o Burnley bateu o Barnsley por 1-0.