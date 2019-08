Everton de Marco Silva compra Alex Iwobi ao Arsenal

Alex Iwobi foi a última contratação do mercado de verão por parte do Everton. Os toffees orientados por Marco Silva contrataram o internacional nigeriano ao Arsenal numa transferência avaliada em 38 milhões de libras, cerca de 41,2 milhões de euros, sendo que há variáveis incluídas no negócio.





O sobrinho de Jay-Jay Okocha só havia conhecido um clube na carreira, o Arsenal, e na última temporada realizou o máximo de jogos oficiais numa só temporada: 51.Em declarações ao site oficial do emblema de Liverpool, o técnico Marco Silva mostrou-se feliz pela contratação no último dia de mercado. "O Alex era um dos nossos alvos principais nesta janela de transferências e acredito que é uma contratação fantástica para o Everton. É um jogador direto e um extremo com predicados além de ser um médio de ataque que trabalha muito para a equipa", elogiou o português. "Ainda é jovem mas já tem experiência de alta competição - tem mais de 100 jogos na Premier League a que se juntam outros encontros na Europa e ainda os jogos pelas seleção", acrescentou o antigo treinador do Estoril.