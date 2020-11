Everton derrotado na receção ao Leeds com golo do ex-Sporting Raphinha

O Everton falhou este sábado a subida ao terceiro lugar da Premier League, ao perder por (0-1) na receção ao Leeds, em jogo da 10.ª jornada, no qual o extremo brasileiro Raphinha fez a diferença.

O antigo jogador de Sporting e Vitória de Guimarães estreou-se a marcar pelo Leeds, aos 79 minutos, e anotou o único tento de uma partida que poderia ter tido um resultado bastante mais 'colorido', não fossem os três golos anulados (dois para os 'toffees' e um para os 'whites'), além das sucessivas e decisivas intervenções dos dois guarda-redes.

Os internacionais portugueses André Gomes (Everton) e Hélder Costa (Leeds) iniciaram a partida nos bancos de suplentes, sendo que o primeiro foi lançado para os 25 minutos finais e o segundo entrou aos 89.

Depois de um arranque de temporada em que chegou a liderar a 'Premier League', o Everton mantém-se no sexto posto, com 16 pontos, tendo somado a quarta derrota nos últimos cinco jogos. Já o Leeds, que não vencia há três partidas, subiu ao 11.º lugar, com 14.