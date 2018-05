Continuar a ler

Depois de Hull City (2016/17) e Watford (2017/18), a próxima temporada pode significar a terceira etapa de Marco Silva na Premier League. O Everton aposta forte na próxima época e o projeto passa por alcançar um lugar europeu - terminou no 8º posto na época finda. Além de um novo treinador, o emblema de Liverpool mexeu também na estrutura, com a entrada do holandês Marcel Brands, novo diretor do futebol.



Arsenal à procura



Quem continua sem treinador é o Arsenal, embora todas as notícias em Inglaterra indiquem que não deverá ser por muito tempo. A Sky Sports reforçou que Mikel Arteta, ex-jogador do Arsenal e atual adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, continua a ser a prioridade, mas lançou outro nome para a discussão: Thierry Henry, figura do emblema londrino. A intenção do Arsenal é fechar a contratação do novo treinador antes do arranque do Mundial, agendado para 14 de junho. Depois de Hull City (2016/17) e Watford (2017/18), a próxima temporada pode significar a terceira etapa de Marco Silva na Premier League. O Everton aposta forte na próxima época e o projeto passa por alcançar um lugar europeu - terminou no 8º posto na época finda. Além de um novo treinador, o emblema de Liverpool mexeu também na estrutura, com a entrada do holandês Marcel Brands, novo diretor do futebol.Quem continua sem treinador é o Arsenal, embora todas as notícias em Inglaterra indiquem que não deverá ser por muito tempo. A Sky Sports reforçou que Mikel Arteta, ex-jogador do Arsenal e atual adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, continua a ser a prioridade, mas lançou outro nome para a discussão: Thierry Henry, figura do emblema londrino. A intenção do Arsenal é fechar a contratação do novo treinador antes do arranque do Mundial, agendado para 14 de junho.

Marco Silva é o preferido do Everton numa lista de três treinadores e o português considera o projeto do emblema de Liverpool como o melhor entre as opções tem para prosseguir a carreira. Estas são as informações recolhidas por Record junto de fonte próxima do processo, sendo que, agora, falta transformar este namoro entre as partes em casamento.Carlos Gonçalves, empresário de Marco Silva, encontra-se em Inglaterra a negociar com o Everton. Algo que, aliás, vai ao encontro do comunicado divulgado pelos ‘toffees’ para anunciar a saída de Sam Allardyce. "Como parte do nosso plano a longo prazo, vamos escolher um novo treinador e o processo começa imediatamente", podia ler-se na mensagem.

Autor: David Novo