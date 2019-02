Marco Silva 'obriga' Everton a pagar 4,6 milhões de euros

O Everton e Watford chegaram a acordo sobre a compensação da saída de Marco Silva para os toffees. Segundo revelou esta sexta-feira o diário inglês 'The Telegraph', a compensação é de 4,6 milhões de euros. Premier League estava a investigar possíveis irregularidades cometidas no processo de contratação de Marco Silva pelo Everton, numa altura em que o treinador português orientava o Watford e, caso se confirmassee a abordagem irregular dos toffees ao técnico português, por ter sido realizada sem o consentimento do Watford, o clube de Liverpool incorria no pagamento de uma multa avultada e na perda de pontos no campeonato.A celebração do acordo entre os dois clubes ingleses coloca um ponto final na atribulada transferência de Marco Silva para a equipa de Liverpool.