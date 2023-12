Everton esteve a poucos centímetros do empate: tecnologia da linha de golo 'salvou' o Tottenham

Decorria o último minuto do tempo de compensação do Tottenham-Everton, em que os londrinos venciam por 2-1, quando os visitantes remataram à baliza. Bola na barra, ressalto no guarda-redes Vicario e... protestos do Everton.A tecnologia da linha de golo tirou todas as dúvidas, ao indicar que a bola não tinha ultrapassado totalmente a linha. Mas é por muito, muito pouco...