O 'Daily Mirror' revela esta terça-feira que o Everton já terá chegado a um princípio de acordo com Marco Silva, esperando poder anunciar o português como novo técnico ainda esta semana. De acordo com aquela publicação, este entendimento surgiu depois de longas negociações com o diretor desportivo Marcel Brands, que se arrastaram por causa do papel do Watford em todo o processo, clube com o qual os toffees também tinham de negociar.Antigo clube do técnico português, o Watford exigia ainda uma compensação por causa da polémica abordagem feita em outubro, quando Marco Silva ainda comandava a equipa, algo que, ao que parece, já foi resolvido. Nesse sentido, escreve o 'Mirror', o Everton concordou pagar uma indemnização aos hornets, abrindo caminho ao anúncio oficial do técnico português, que irá assinar um vínculo inicial de três temporadas.A confirmar-se este entendimento, Marco Silva irá assumir o comando da sua terceira equipa em solo inglês, depois do Hull City e do Watford.

Autor: Fábio Lima