Everton pergunta a Richarlison qual é o nome do clube e o brasileiro deu... 'barraca'

I'm studying hahaha já posso dar entrevista pic.twitter.com/N8Qb9HjiLu — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 24, 2019

Richarlison continua a proporcionar gargalhadas por todo o mundo. Depois de ter colocado os companheiros da seleção brasileira a rir e de, em plena zona de entrevistas rápidas ter-se esquecido do nome da avó, o avançado do Everton voltou a fazer das suas... agora nas redes sociais.O internacional canarinho partilhou, através da sua página do Twitter, um momento em que era visível que estava a aprender inglês, onde o próprio comentou: "Agora já posso dar entrevistas". Posto isto, o emblema de Liverpool decidiu testar o nível de inglês de Richarlison e o avançado deu... 'barraca'."Qual é o nome do nosso clube?", perguntou o Everton, ao qual o avançado respondeu: "O meu nome é Richarlison". Depois de se aperceber que tinha errado, o brasileiro apagou o tweet, mas... os internautas não perderam o momento.