Everton ultrapassa concorrentes na corrida por Hojbjerg

Pierre-Emile Hojbjerg é uma das principais figuras do Southampton e já leva 134 jogos e 5 golos. E tem despertado cobiça de vários clubes para a época 2020/21. De acordo com o ‘The Times’, foi o Everton o primeiro clube a fazer uma proposta pelo internacional dinamarquês, na ordem dos 16 milhões de euros. Alegadamente, numa primeira reação, a direção do Southampton não achou esse valor suficiente para libertar o jogador.





Com a concorrência do Tottenham, Manchester City e Ajax, o Everton foi obrigado a aumentar a parada. Segundo o ‘The Sun’, o Everton subiu a proposta para 28 milhões de euros e vai mesmo ficar com o jogador.Jorge Afonso