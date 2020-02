Everton vence Crystal Palace e sobe a sétimo em Inglaterra

O Everton venceu este sábado na receção ao Crystal Palace por 3-1, enquanto o Brighton cedeu um empate caseiro frente ao Watford, nos dois jogos que abriram a 26.ª jornada da Premier League.

A equipa de Liverpool chegou ao fim da primeira parte a vencer por 1-0, graças a um golo do brasileiro Bernard, aos 18 minutos, mas o Palace igualou aos 51', pelo internacional belga Christian Benteke.

O empate apenas durou apenas sete minutos, visto que o ponta de lança brasileiro Richarlison recolocou a sua equipa em vantagem, com Dominic Calvert-Lewin a confirmar o triunfo do Everton, aos 88'.

No outro jogo, em Brighton, a equipa local esteve a perder desde o minuto 19', quando o médio francês Abdoulaye Doucure abriu o marcador, até ao minuto 78', quando o defesa jamaicano Adrian Mariappa introduziu a bola na própria baliza ao tentar cortar um cruzamento do flanco direito do iraniano Alireza Jahanbakhsh.

Com os três pontos somados, o Everton subiu ao sétimo lugar, com 36 pontos, ao passo que o Crystal Palace é 14.º, com 30, mais três do que o Brighton, que é 15.º, e mais seis do que o Watford, que é 19º e penúltimo, com 24.

O Liverpool lidera com 73 pontos, a grande distância do Manchester City, com 51, do Leicester, com 49, e do Chelsea, com 41.