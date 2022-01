Evra explica por que Cristiano Ronaldo não é o melhor jogador com quem jogou

Patrice Evra envergou a camisola do Manchester United durante nove temporadas e em Old Trafford alinhou ao lado de grandes jogadores, conquistando uma Liga dos Campeões, entre outros troféus. O antigo internacional francês, de 40 anos, foi instado a revelar qual o melhor futebolista com quem jogou e sublinhou o porquê de não falar dos mais óbvios."As pessoas perguntam-me quem é o melhor com quem joguei depois de assinar pelo Manchester United [em 2004/05] e esperam que eu diga Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. Eu digo sempre Ryan Giggs", começou por explicar em declarações à conta de Instagram '433', sustentando depois o porquê de mencionar o antigo jogador galês."Pelo seu legado e também porque, às vezes, ele passava a bola para um sítio que ninguém vislumbrou. Lembro-me que com o 'Giggsy' até estar a perder no treino ele ficava doido. Por vezes, o treino era mais importante do que o próprio jogo. Aprendi imenso com ele, jogávamos juntos à esquerda. Discutíamos bastante no campo porque eu adorava fazer aqueles lançamentos laterais muito maus com a bola a bater à tua frente e era preciso reagir", brincou Evra.