Evra lembra caso de racismo em 2011 e critica Liverpool

Depois dos casos de racismo no futebol europeu, o antigo internacional francês Patrice Evra lembrou segunda-feira o episódio polémico de 2011 num jogo da Premier League em Anfield Road quando, ao serviço do Manchester United, foi alvo de palavras racistas por parte do avançado uruguaio Luis Suárez, que atuava no Liverpool.





No programa Monday Night Football, da Sky Sports, Evra, criticou a atitude dos responsáveis do Liverpool após ser conhecida a sentença de Suárez - oito jogos de castigo e multa de cerca de 40 mil libras. O clube recorreu da decisão e o uruguaio alinhou no jogo seguinte, frente ao Wigan. No aquecimento, os titulares do Liverpool exibiram t-shirt's com a imagem, o número (7) e o nome Suárez, num claro sinal de apoio ao seu jogador."Eu estava a assistir ao jogo e pensei... isto é ridículo. É inacreditável e até colocou o clube em perigo. Percebo que se apoiem os próprios jogadores, mas isso foi depois da sentença. Que mensagem envias ao Mundo quando fazes uma coisa dessas?", questionou Evra, que terminou a carreira no final da época 2017/2018.

No jogo da 2ª volta, em Old Trafford, Luis Suárez recusou-se a cumprimentar Evra e o momento voltou a 'incendiar' o futebol inglês com fortes críticas ao uruguaio. À Sky Sports, Evra lembrou os dias que antecederam o encontro. "Curiosamente, naquela semana, a minha mãe perguntava-me se eu ia estender a mão. Eu disse-lhe que sim, pois sou uma pessoa que sabe perdoar". Suárez passou pelo francês, ignorou-o e cumprimentou De Gea. "Quando ele fez isso, pensei: 'O que se passa com ele? Está a prejudicar-se a si próprio'. Fiquei triste por ele", assumiu Evra.





Carragher pediu desculpa em direto

No mesmo programa estava Jamier Carragher, antigo defesa e internacional inglês que, naquela época, era um dos capitães do Liverpool e pediu desculpa. "Não vou mentir e dizer que não fazia parte disso porque, como clube, errámos e eu fui vice-capitão. Não sei quem tomou a decisão. Um clube é como uma família e a primeira reação é apoiar, mas neste caso estava errado. As minhas desculpas", afirmou Carragher em direto.