Ex-adjunto da seleção egípcia revela: «Salah recusou uma proposta do Real Madrid em 2018»

O Real Madrid fez uma proposta a Mohamed Salah, em 2018, mas o avançado egípcio do Liverpool recusou-a, preferindo continuar em Inglaterra. A revelação foi feita por Hany Ramzy, que foi adjunto de Héctor Cúper na seleção do Egito.





"Tínhamos um treino na Suíça, em março de 2018. Estava a falar com o Salah e ele disse-me que o Real Madrid lhe tinha feito uma proposta. A oferta era boa, mas o Salah discutiu-a comigo e com o senhor Cúper, acabando por decidir que ia ficar no Liverpool porque se sentia bem lá", contou, citado pela 'OnTime Sports'.Essa proposta, ainda segundo o adjunto de Cúper, chegou uns meses antes de Salah defrontar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, em Kiev, um jogo que os espanhóis ganharam e em que o avançado egípcio saiu lesionado depois de um choque com Sergio Ramos.