Ex-jogador arrepende-se de ter deixado futebol para ser ator pornográfico: «Não é tão bom como pensam»

Damian Oliver deu uma volta radical à sua vida quando decidiu deixar o futebol para tentar a sorte no mundo do cinema para adultos. Agora, oito meses depois, o antigo jogador do Crystal Palace mostra-se arrependendido por ter tomado tal decisão."Quando eu estava no Crystal Palace, se tivesse ficado com eles, estaria a ganhar muito mais dinheiro a jogar futebol. Eu também lutava, era um lutador experiente. Talvez isso também poderia ter dado em alguma coisa. Era bom nas duas coisas, mas pensei que ser ator porno seria tão bom quanto isso", referiu recentemente Damian Oliver no podcast 'Anything Goes with James English', dizendo ainda que pertencer ao cinema para adultos "não é tão bom como as pessoas pensam".Damian Oliver contou ainda que foi aconselhado a entrar naquela indústria, uma vez que costumava dormir com mulheres e mais valia "ser pago por isso". No entanto, não guarda as melhores lembranças do seu primeiro trabalho, onde recebeu 170 euros. "Foi assustador. O operador de câmara era um irlândez grande e careca que era muito assustador e eu estava nu, a suar. Comecei a escorregar no sofá com o meu próprio suor. Um desastre", afirmou o ex-jogador inglês, que mantém um relacionamento com a também atriz pornográfica Sophie Anderson.