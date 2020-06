Ex-jogador do Arsenal confessa em tribunal ter tido relações sexuais com uma menor

Tyrell Robinson, formado no Arsenal e ex-jogador do Bradford Crown, admitiu esta terça-feira em tribunal ter tido relações sexuais com uma menor de 14 anos e corre agora o risco de ser preso. O futebolita confessou ainda ter filmado e divulgado imagens indecentes da jovem através do snapchat.





Os factos aconteceram em Bradford, a 13 de agosto de 2018. Robinson foi preso nessa altura e posteriormente despedido pelo clube.O jogador, de 22 anos, vai aguardar em liberdade a sentença que deverá ser lida nas próximas semanas.