Ex-jogador do Liverpool e o despedimento da BBC: «Bem, tenho 65 anos e sou um homem branco...»

Mark Lawrenson, um antigo defesa-central do Liverpool e internacional pela República da Irlanda, revelou este domingo numa entrevista exclusiva ao 'The Sunday Times' as razões que levaram ao seu despedimento na 'BBC', canal onde foi comentador desportivo nos últimos 30 anos.

"A BBC são provavelmente os piores a dar más notícias. Foi algo do género: 'Olha, vamos começar a preparar a próxima temporada do [Football] Focus. Acreditamos que já não seja algo para ti'. Nunca mais vi o programa desde então. Eles esquecem-se que és um ex-futebolista e julgam que podes ser substituído, abandonado ou transferido. Alguém podia ter-me dito: 'Olha, desculpa mas não tenho boas notícias' e eu diria: 'Ok, diz-me então o que se passa'. Só desejava que me tivessem dito no início do meu último ano de contrato: 'Vivemos belos momentos, agradecemos-te imenso, mas não vamos continuar juntos no próximo ano'", começou por revelar, acrescentando quando questionado sobre a verdadeira razão que levou ao seu despedimento: "Bem, tenho 65 anos e sou um homem branco, por isso..."





Durante o seu período como comentador na BBC, Mark Lawrenson fez a cobertura e acompanhamento de vários eventos desportivos de grande revelevância, entre os quais seis Campeonatos do Mundo, mas assumiu que a cadeia televisiva atravessava um período em que não queria "perturbar" ninguém. "Durante todo o tempo em que estive na BBC, nunca ninguém me disse: 'Olha, não podes dizer isto ou aquilo'. Pensava: 'Estou aqui há mais de 20 anos, sei muito bem o que devo ou não dizer à frente das câmaras', mas ultimamente viviam com um medo absurdo de perturbar alguém".