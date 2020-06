Ex-jogador do Manchester City garante: «Bruno Fernandes tinha um póster meu»

Stephen Ireland, ex-jogador de Manchester City, Aston Villa, Stoke e Bolton - onde terminou a carreira -, garantiu ao 'The Athletic' que Bruno Fernandes, atualmente a representar o Manchester United, era um fã e até tinha imagens do irlandês no seu quarto.





"Ele contou-me que, enquanto criança, tinha um póster meu e que quando jogava Football Manager costuma contratar-me", revelou Ireland, completamente admirado com o facto, ao ponto de ter questionado o internacional português: "Tu tinhas-me num póster? E a sério que que me contratavas no FM? Quer dizer, quão estranho isso é."