Ex-jogador do Newcastle condenado a 20 meses de prisão por partir queixo a mulher de 60 anos Marcus Maddison estava embriagado na altura do incidente, que aconteceu numa loja de kebab em setembro do ano passado





• Foto: Reuters