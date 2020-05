Ex-jogador inglês admite que caiu na bancarrota e tentou suicidar-se "cinco ou seis vezes"

Lee Hendrie, antigo internacional inglês, de 42 anos, contou no segundo episódio da série da ITV 'Harry’s Heroes' que depois de deixar os relvados entrou em ruína económica, caiu numa depressão e tentou suicidar-se várias vezes,





O antigo médio, que jogou no Aston Villa, Stoke e Leicester, entre outros, revelou que os problemas financeiros por que passou levaram inclusivamente a que a casa da sua mãe fosse penhorada."Caí numa depressão. Acabei na bancarrota, ficaram com a casa da minha mãe e isso destruiu-me. Um dia levantei-me f... e tentei suicidar-me. Acordei ligado a uma máquina de suporte de vida, o meu corpo tinha chegado a parar... Mais tarde tentei novamente", contou Hendrie."Simplesmente não conseguia entender o que estava a acontecer. Ainda hoje tomo antidepressivos, luto a cada dia", acrescentou.Numa entrevista ao 'The Guardian', o antigo futebolista inglês, que agora é comentador da Sky, contou que chegou a tentar o suicídio "cinco ou seis vezes". "Lembro-me de uma vez parar na farmácia, entrar e comprar comprimidos. Parei o carro e tomei-os todos. Foi egoísta da minha parte fazer isto, tenho cinco filhos e pensar que ia deixar tudo para trás... Senti que tinha dececionado toda a gente."A última vez que tentou acabar com a própria vida foi há 18 meses. "Há noites que não durmo a pensar no que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar de mim, como me vão julgar. Às vezes custa-me até sair da cama e enfrentar o mundo. Acabo a beber", admite."Mas não há nada pior do que beber e acabar a pensar que nada importa. E quando isso acontece é quando fico mais vulnerável, é quando penso que chegou o momento de fazer algo... A última vez foi há um ano e meio. Agora, quando me sinto em baixo sinto que não vou a extremos de outras vezes, em que ia mesmo, mas mesmo, ao fundo."