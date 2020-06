Ex-jogador inglês considera que Bruno Fernandes e Pogba não podem jogar juntos

Danny Murphy, antigo jogador inglês de 43 anos, com passagens pelo Liverpool, Tottenham, entre outros, considera que a dupla Bruno Fernandes/Paul Pogba não vai resultar no Manchester United, sobretudo quando os red devils defrontarem equipas grandes.





"O problema quando se tem dois jogadores de ataque que querem ir para a frente é que não vêm para trás com tanta ansiedade e a equipa fica exposta defensivamente. Trata-se de um equilíbrio delicado", referiu Murphy, em declarações ao site 'TalkSport'. "Nos jogos grandes, contra o Liverpool ou o Barcelona na Champions, será difícil."Por isso o antigo médio acredita que Pogba acabará por deixar Old Trafford. "Penso que será empolgante ver como vão funcionar juntos, dar-lhes uma oportunidade. Mas a minha intuição diz que o Pogba vai sair. Vai ser difícil para ele se não jogar todas as partidas, acho que não vai aceitar de bom grado ficar no banco. Tenho a certeza que entre ele e o Bruno Fernandes, é o Fernandes quem vai jogar."