Ex-Liverpool viveu momento "obscuro": «Não quero que tenham pena de mim»

Jordon Ibe, antigo jogador do Liverpool, falou sobre um período "obscuro" da sua vida em que passou por uma depressão, no início deste ano. Na altura, o atual ponta-de-lança do Derby County fez uma publicação nas redes sociais a descrever o que estava a sentir ,e mais de nove meses depois, explicou, em entrevista ao 'Sport Bible', o "grito de ajuda" que o fez sentir melhor."Quero pedir desculpa a todos os meus fãs à volta do mundo. Encontro-me num sítio escuro por estar a sofrer com uma depressão. As coisas estão verdadeiramente complicadas. Vou curar-me e ultrapassar esta situação, estou 100 por cento dedicado a isso", escreveu em janeiro de 2021.Ibe chegou ao Liverpool com apenas 16 anos, mas a sua carreira nos reds não correu como planeado, apesar de numa fase inicial se ter destacado. Atualmente, garante estar a viver "uma boa etapa"."Foi a época mais obscura da minha vida. Foi um grito de ajuda, para ser sincero. Senti que precisava de falar, não sei o que mais poderia fazer. Não quero que tenham pena de mim. Foi muito importante falar abertamente com a minha família, porque não se sabe o que pode acontecer com a saúde mental. Tenho sofrido depressão nos últimos quatro anos. Agora estou numa boa etapa. É hora de trabalhar duro e voltar aos relvados", concluiu.