Ex-Man. United e o drama da depressão: «Batia com a cabeça na parede e bebia para esquecer»

Roy Carroll, guarda-redes norte-irlandês que chegou a partilhar o balneário do Manchester United com Cristiano Ronado, concedeu uma entrevista ao 'Daily Mail' na qual falou abertamente sobre os problemas que enfrentou devido ao consumo de álcool e à depressão.





Tudo começou em 2006, após ter deixado os red devils, quando jogava no West Ham e contraiu uma lesão nas costas que provocou uma longa paragem. "Nunca tinha sofrido uma lesão tão longa e, pouco a pouco, entrei num buraco cada vez mais fundo. Não estava mentalmente preparado. Fechava-me num quarto escuro, batia com a cabeça na parede e bebia para esquecer. Não tive ajuda. Ninguém sabia o que se passava comigo porque nunca falei disto. Toda a gente pensava que era o rapaz mais feliz do mundo", conta Roy Carroll, que aos 43 anos continua em atividade no seu país ao serviço do Dungannon."Tentava livrar-me da depressão. É preciso tomar muitas bebidas para esquecer. Mas no dia a seguir piorava e voltava a beber. Não funcionava. Fui para a reabilitação porque outras pessoas queriam, como a minha mulher, o meu agente e os meus amigos. Eu não via que houvesse algo de errado comigo e esse era o meu maior problema", acrescenta o guardião.Depois do West Ham representou Rangers, Derby County e Odense. Após deixar o clube dinamarquês, em 2011, ficou algum tempo sem jogar, o que piorou dependência a bebida. "Tinha muito tempo livre e bebia como um louco. Se não tivesse parado hoje não estaria, pois sinto que o meu corpo não teria aguentado. Nunca cheguei ao ponto de me querer matar. Tive muita sorte por não ter chegado tão longe, mas teria morrido da bebida. As coisas que bebia e a forma como bebia... Numa manhã certamente não teria acordado", conta Roy Carroll, que garante estar agora totalmente ruperado."O álcool já não me interessa. Nos primeiros quatro ou cinco anos foi muito difícil mas, agora, já não preciso disso. Sou louco o suficiente sem bebida", brincou o veterano guarda-redes.