Ex-treinador do Benfica disse que o futebol "voltou a ser um jogo de homens" e estalou a polémica

O Chelsea-Tottenham acabou bem 'quentinho' com Antonio Conte e Thomas Tuchel a praticamente passarem das palavras aos atos e a terem de ser separados já para lá do apito final do árbitro, com o 2-2 a imperar no marcador em Stamford Bridge.Graeme Souness, antigo técnico do Benfica mas também um dos melhores jogadores da sua geração, mostrou-se satisfeito por ver o jogo acabar com os nervos à flor da pele, um pouco à imagem do que o ex-médio escocês era no relvado. "E voltou a ser um jogo de homens, outra vez. Acho que temos o nosso futebol de volta", reiterou o antigo campeão europeu pelo Liverpool, agora comentador de futebol na Sky Sports.A declaração dita ao lado de Karen Carney, antiga internacional inglesa, mereceu a resposta do apresentador Dave Jones. "É também um jogo de mulheres", acrescentou, perante o silêncio de Carney.Certo é que a posição de Souness provocou inúmeras reações em Inglaterra, país que recentemente se sagrou campeão da Europa de futebol feminino pela primeira vez na sua história. Beth England, campeã o mês passado pela formação das três leoas, condenou a declaração do antigo jogador e técnico de 69 anos. "Que algo vergonhoso de se dizer depois do verão que vimos neste país", vincou a avançada do Chelsea, recordando a chegada à glória em julho.Já esta segunda-feira, Souness voltou a falar publicamente, à rádio Talksport, para explicar o quis dizer. "Disse que tínhamos o nosso jogo de volta. Esse é o tipo de futebol que eu me lembro de jogar e seremos melhores assim. Foi um regresso ao passado e penso que o nosso futebol será melhor assim", frisou.