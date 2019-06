Exclusão do Milan deixa Manchester City 'a tremer': o que pode acontecer no pior cenário

O Manchester City tem motivos para estar preocupado, a avaliar pela sanção aplicada pela UEFA ao Milan . Os italianos foram excluídos da Liga Europa da próxima temporada, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto confimar o castigo. Ora, os cityzens estão precisamente à espera da decisão desse tribunal relativamente ao alegado incumprimento do fair play financeiro.A UEFA pode assim aplicar a mesma punição ao Manchester City, que nesse caso significaria a exclusão dos ingleses da Liga dos Campeões 2019/20. O 'Daily Mail' pegou nesse hipotético cenário e traçou as dificuldades que ele traria ao Etihad.A primeira seria manter. O técnico está habituado à alta roda do futebol europeu e uma época sem Champions seria tudo menos apelativa. Além disso, são constantes os rumores de que o espanhol, com contrato até 2021, planeia regressar ao país de origem, apesar de não faltarem interessados por todo o Velho Continente.A segunda questão problemática seria a. Uma vez mais, o atrativo da Champions deixaria de existir. É certo que a Premier League é, por si só, um isco apetitoso, mas o palco maior do futebol mundial é a maior prova de clubes da UEFA, aquela que qualquer futebolista sonha ganhar.Além disso, o City tem dominado as competições internas e os jogadores podem sentir-se sem margem de progressão na sua ambição pessoal caso não haja objetivos europeus.Também asseriam um assunto sério. Pode até nem parecê-lo, uma vez que os elevados prémios da Champions serão insignificantes para as contas bancárias dos donos do clube, mas o problema é precisamente o fair play financeiro. Uma vez sancionado, o City tinha de regularizar a situação para voltar à folha limpa e isso é mais fácil com boas receitas. Ora, os prémios da Liga dos Campeões deixariam de entrar nos cofres.Curiosamente, o único aspeto menos negativo, sempre segundo o 'Daily Mail', seria verificado nas bancadas. Talvez pelo constante insucesso na prova, os adeptos do Manchester City nunca demonstraram ter um especial amor pela Liga dos Campeões. Efetivamente, o clube até já foi repreendido pela UEFA pelos assobios com que os seus apoiantes abafam sempre o hino da competição no início dos jogos. Para os adeptos, ou pelo menos para alguns, o importante é dominar a nível interno.