«Exibição vulgar»: Diogo Jota bisa na vitória do Liverpool mas não convence toda a gente

Diogo Jota brilhou na vitória do Liverpool diante do Southampton, no último sábado, mas os dois golos marcados pelo internacional português não foram suficientes para Garth Crooks o incluir no seu onze da semana.O antigo futebolista inglês de 63 anos - com passagens por clubes como Tottenham e Manchester United - escolheu o onze da jornada para o site da BBC, não incluiu Jota e explicou porquê. "Alguns dos meus leitores vão ficar um bocadinho surpreendidos por o Diogo Jota não estar na minha seleção esta semana. É porque pensei que o seu desempenho (mesmo com dois golos) foi vulgar em comparação com o Sadio Mané e especialmente com o Salah", explicou Garth Crooks.No entanto, na defesa incluiu Nuno Tavares, que esteve na vitória, por, do Arsenal diante do Newcastle. "Este miúdo passou-me ao lado, mas agora está no meu radar."E prosseguiu: "Sempre admirei defesas que não têm medo de tentar e quem têm impacto no jogo. Se ele não estava a correr em direção ao meio-campo adversário com a bola, estava a tentar colocar um dos seus companheiros na linha de golo. A assistência para o golo do Bukayo Saka foi particularmente brilhante."O onze de Garth Crooks é composto por David de Gea (Manchester United); Antonio Rudiger (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Nuno Tavares (Arsenal); Bukayo Saka (Arsenal), Thiago Alcantara (Liverpool), James Maddison (Leicester City), John McGinn (Aston Villa); Mohamed Salah (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester) e Sadio Mane (Liverpool).