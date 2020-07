Fã do Manchester City apostou herança no título do Liverpool e ganhou mais de 100 mil euros

No mundo das apostas há uma espécie de 'lei oculta' imposta desde sempre: nunca se deve apostar com o coração, seja para o lado positivo como para o negativo. Ainda assim, há sempre que goste de violar o recomendável e, para seu próprio bem, acabe por ter sucesso. Foi o caso de Tony Ward, um adepto de longa data do Manchester City, que em outubro decidiu colocar toda a herança que recebeu em 2017, após a morte da sua mãe, no título de campeão do Liverpool.





Foram 55 mil libras (61,4 mil euros) apostados às cegas no êxito da equipa que corria diretamente com a formação do seu coração e que, como se sabia, não era campeã há trinta épocas. Para sorte de Ward, pelo menos nas suas finanças, os reds foram autenticamente demolidores, ganharam jornadas atrás de jornadas e conseguiram mesmo chegar ao título. No final, apesar do atraso na entrega do prémio devido à paragem por causa da pandemia, o adepto do Manchester City viu chegarem-lhe à conta cerca de 100 mil euros, o que certamente ajudará (e muito) a travar a amargura pelo facto de os citizens não terem sido campeões."O Liverpool sempre me pareceu a equipa mais bem posicionada para ganhar. Escolhi-os depois de um longo debate. Era uma corrida a dois entre eles e o Manchester City. Eu na verdade sou um adepto de sofá... Curiosamente até torcia pelo United em miúdo. E a minha mãe nem se importaria pela forma como apliquei o dinheiro, até porque ela também era apostadora. Mas, ainda assim, dava tudo para a ter de volta...", assumiu o apostador, que acabou por ter a sorte do seu lado pelo facto de a temporada não ter sido cancelada. Se tal sucedesse, o mais certo era a casa de apostas anular a aposta e devolver o dinheiro. Não ficava a perder... mas não ganhava nada.Agora com 100 mil euros em caixa, Tony Ward planeia fazer umas férias com a sua família. Já voltar a apostar... está fora de questão!