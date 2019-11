Fabinho fora do Mundial de Clubes devido a lesão

Klopp preocupado com a lesão de Fabinho Klopp preocupado com a lesão de Fabinho

O Liverpool confirmou esta sexta-feira a lesão de Fabinho - no ligamento do tornozelo - frente ao Nápoles na Liga dos Campeões Segundo o clube britânico, o médio brasileiro só voltará a jogar em 2020, falhando assim o Mundial de Clubes, em dezembro, no Qatar."Uma avaliação mais aprofundada sobre a lesão descobriu que Fabinho ficará fora de competição até ao Ano Novo. O brasileiro iniciará um programa de reabilitação com a equipa médica dos Reds em Melwood", refere o comunicado do Liverpool.