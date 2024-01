Fábio Carvalho estreia-se a marcar pelo Hull City

O Hull City regressou esta sexta-feira às vitórias no Championship ao bater, por 1-0, o Sunderland, em jogo a contar para a 28.ª jornada da segunda divisão inglesa de futebol. O único golo da partida foi apontado pelo extremo português Fábio Carvalho, internacional sub-21 por Portugal que se encontra emprestado pelo Liverpool até ao final da temporada.

Com este triunfo, o Hull City subiu provisoriamente ao 6.º lugar do Championship, somando agora com 42 pontos, mais dois do que o Sunderland que é, para já, 8.º classificado.