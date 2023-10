Facundo Pellistri: «Vou passear com a minha namorada e não vejo camisolas do City»

Facundo Pellistri, jovem talento do plantel do Manchester United, mostrou que fora de campo também tem a mesma irreverência (e coragem) que mostra no relvado. Na antecâmara do embate entre Manchester United e Manchester City, que já cativa todas as atenções em Inglaterra, o uruguaio de 21 anos foi cáustico para com oos rivais.

"A cidade de Manchester é United. Não vês camisolas e bandeiras do City. Por vezes vou com a minha namorada passear e tentamos encontrá-las, mas nunca vemos nenhuma. A qualquer lugar onde vamos, só vemos camisolas do United. Fico surpreendido por perceber que não se encontram assim tantas camisolas do City", registou.