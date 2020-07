‘Fair play’ em bom castelhano: Sergio Romero ‘dá moral’ a Kepa

Kepa Arrizabalaga, guarda-redes do Chelsea, não teve uma temporada nada fácil. Cometeu alguns erros, saiu das escolhas do treinador Frank Lampard e nem os adeptos do emblema londrino lhe deram paz, com algumas críticas ferozes nas redes sociais.

Agora, em fase de ‘fim de festa’ na Premier League, foi o adversário Sergio Romero a lançar-lhe palavras de apoio.

"Ele é um excelente guarda-redes. É um miúdo novo e terá oportunidade de melhorar e de aproveitar da melhor forma os conselhos de todos os que o rodeiam. Tenho a certeza de que vai conseguir dar o melhor e reagir mentalmente de forma mais positiva às críticas", revelou Romero, guarda-redes ligado ao Manchester United.

"Os guarda-redes sofrem sempre mais, porque um erro pode custar um jogo, algo que não acontece com os restantes jogadores de campo. Mas ele saberá aprender com as falhas e melhorar", revelou.