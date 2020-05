Fantasma de Cristiano Ronaldo perseguiu Nani no Manchester United

Nani lembra com saudade os tempos no Manchester United e sublinha que nunca se deixou afetar pelas comparações com Ronaldo.





"Quando o Cristiano saiu, foi um bocado complicado. Havia muitas comparações e parecia que precisava de provar o meu valor sempre, de fazer igual ou tão bem como ele, apesar de ser um jogador diferente. Meteram na cabeça que eu tinha de ser o novo Ronaldo. Mas não deixei que me afetasse", disse ao podgcast dos red devils.