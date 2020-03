«Farto das desculpas de Mourinho»: ex-jogador do Tottenham pede regresso de Pochettino

O Tottenham despediu Mauricio Pochettino há menos de seis meses e contratou José Mourinho, mas há quem pense que o clube devia considerar seriamente a possibilidade de voltar atrás e recontratar o argentino. Jamie O'Hara, antigo jogador dos spurs, desespera com os últimos desempenhos da equipa, recém-eliminada da Taça de Inglaterra pelo Norwich.





"Estou a ficar farto e cansado de desculpas", disse, em declarações à rádio 'talkSPORT'. "Apoiei-o pelo facto de ter perdido o Harry Kane e o Heung-min Son, ele tem procurado um caminho para ganhar, mas isso ainda não aconteceu. Mas o negativismo, o discurso do tipo 'vamos ter pena de nós próprios porque temos lesões, vamos ter pena do Tottenham', isso não!""Vá lá! É preciso resultados, é preciso reagir. Ele ainda tem uma boa equipa, suficiente para ganhar ao Norwich e conseguir resultados. Agora não há desculpas para o Mourinho. Ele foi contratado para ganhar um troféu mas é eliminado pelo Norwich na Taça de Inglaterra - isto coloca a época em causa, para onde vamos?", adianta.E O'Hara não antevê grandes desempenhos na Liga dos Campeões. "Não acredito que vão passar o Leipzig, por isso a época pode acabar já na próxima semana. Ele está a receber muito dinheiro e tem de conseguir resultados. A equipa tem bons jogadores e ele tem de conseguir levantá-los, dar-lhes confiança para acreditarem que podem ganhar jogos."Quando lhe perguntam se seria caso de fazer regressar Mauricio Pochettino, O'Hara não hesita: "Por que não? O Pochettino provavelmente voltava, já aconteceu antes. Ainda está desempregado e continua a ser muito acarinhado pelos adeptos do Tottenham. Pode acontecer."